Incentivo all'assunzione di donne svantaggiate della legge Fornero

L'incentivo donne svantaggiate, uno dei bonus più utilizzati dai datori di lavoro, previsto dalla legge Fornero è in vigore dal 1° gennaio 2013. L'analisi dell'agevolazione restituisce la fotografia esatta delle sue concrete potenzialità.

L'incentivo donne svantaggiate, uno dei bonus più utilizzati dai datori di lavoro, è previsto, a regime, dalla legge Fornero (art. 4, commi da 8 a 11, legge 28 giugno 2012, n. 92).

L'esonero contributivo della legge Fornero è in vigore dal 1° gennaio 2013, sebbene durante il periodo Covid sia stato applicato, transitoriamente, nella misura del 100% e nel rispetto di specifici massimali agevolativi (6.000 euro annui per il biennio 2021-2022 ex comma 16, art. 1, legge 178/2020, cd. legge di Bilancio...