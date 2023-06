Indennità per ferie non godute, la Cassazione chiarisce il perimetro della prescrizione di Camilla Fino e Pietro Fino

Link utili Cassazione 17643/2023 Sezione Lavoro

La Corte di cassazione sezione Lavoro, con ordinanza 17643/2023, ha riepilogato la normativa sul pagamento dell'indennità per ferie non godute, soffermandosi, in particolare, sulla prescrizione e l'onere della prova.

Nel dettaglio, riprendendo il tema delle ferie non godute e quando le stesse devono essere pagate, la Corte di legittimità ha affermato che il datore di lavoro è tenuto al pagamento dell'indennità per ferie non godute anche dopo il periodo di prescrizione del diritto che decorre dal ...