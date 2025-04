Ingresso di lavoratori extra UE nell’ambito di un appalto

La domanda Abbiamo la necessità di far entrare in Italia dei lavoratori cinesi che andrebbero a lavorare presso una società nostra cliente con contratto di appalto per circa 20/30 giorni. Dobbiamo fare richiesta sul sito del Ministero dell’Interno del Modello M “richiesta di nulla osta al distacco per prestazioni oggetto di contratto di appalto” tramite la procedura del ministero dell’interno? E successivamente inviare l’Uni_distacco

Nell’ambito del quesito formulato, relativo alle procedure da seguire per consentire l’ingresso regolare e lo svolgimento di attività lavorativa in Italia da parte di lavoratori cinesi, dipendenti da un datore di lavoro extra UE, si forniscono le seguenti indicazioni.

L’impiego in Italia di cittadini extracomunitari per lo svolgimento di attività lavorativa presuppone il rilascio di un permesso di ingresso per motivi di lavoro. Nel caso specifico, trattandosi di prestazioni lavorative nell’ambito ...