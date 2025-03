Intelligenza artificiale e relazioni industriali nel settore elettrico

Per garantire un'applicazione efficace della disciplina contrattuale in tema di IA, è essenziale che datori di lavoro (deployer) e lavoratori – e i rappresentanti sindacali - abbiano accesso a percorsi di alfabetizzazione e formazione

In sede di rinnovo del CCNL 22 luglio 2022 per i lavoratori addetti al settore elettrico, l'Accordo 11 febbraio 2025 ha apportato significative modificazioni anche all'impianto normativo stabilito in materia di relazioni industriali (art. 6), introducendo un apposito disciplinamento in relazione al tema dell'intelligenza artificiale (IA).

I nuovi compiti dell’Osservatorio di settore paritetico

Le parti stipulanti hanno attribuito all'Osservatorio di settore congiunto paritetico il compito di esaminare gli impatti che il ricorso ad un sistema di IA da parte...