Iscritti alla Gestione separata, inapplicabilità del principio dell’automatismo
La Corte di cassazione non cambia indirizzo
La Corte di cassazione, con ordinanza 19577 del 15 luglio 2025, ribadisce l’inapplicabilità, a legislazione vigente, del principio di automaticità delle prestazioni ex articolo 2116 del Codice civile ai collaboratori iscritti alla Gestione separata Inps.
Ancora una volta viene prospettata alla Suprema Corte la questione sotto il profilo dell’assimilabilità...
