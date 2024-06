Ispezioni sul lavoro - L'attività ispettiva

[1] "Vent'anni dopo il decreto di riforma dei servizi ispettivi" di P. Rausei, ADAPT Professional Series n. 6 pubblicato il 23 aprile 2024; "Verifiche congiunte degli ispettori del lavoro per un controllo a 360 gradi" di F. Vazio, Eutekne - Lavoro & Previdenza pubblicato on line su il 13 marzo 2024.

[3] Lavori di costruzione; lavori di manutenzione; lavori di riparazione; lavori di demolizione; lavori di conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato; opere stradali, ferroviarie, idrauliche; scavi; montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi.

[9] La Direttiva ministeriale del 2008 precisava che a fronte di richieste non attendibili nella esposizione dei fatti, l'Ufficio aveva la facoltà di non dar corso alla richiesta stessa. Su tale scorta, la circolare MLPS 30/2009 invitava gli uffici a non prendere in considerazione le richieste di intervento palesemente pretestuose, oggettivamente inattendibili e prive di ogni fondamento.