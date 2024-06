Ispezioni sul lavoro - Il ruolo del professionista e i rapporti con l'ispettorato

Consulenti del lavoro e professionisti abilitati svolgono un ruolo di punta, nell'ambito delle ispezioni sul lavoro, dal primo accesso ispettivo fino alla conclusione degli accertamenti, oltre ad essere presenti, al fianco dell'Ispettorato, nella lotta al sommerso e all'abusivismo della professione

Come stabilito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 12/1979, "tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge". La possibilità di svolgere assistenza in materia di lavoro viene, però, riconosciuta anche a coloro...