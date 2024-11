L’Agenzia blocca la compensazione in F24 dei crediti del codice 1701

La disposizione introdotta dall’articolo 1, comma 94, della legge 213/2023 che, aggiungendo il comma 49-quinquies all’articolo 37 del Dl 223/2006, ha sancito il divieto di compensazione dei crediti in F24 per i contribuenti titolari di scrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100mila euro, sta comportando il blocco tout-court delle compensazioni, senza tener conto delle eccezioni...

