L’arbitrato irrituale è ricorribile solo in Cassazione

Nelle procedure di arbitrato irrituale in materia di lavoro privato, il lodo non è impugnabile nelle forme e nei modi ordinari ma, in base all’articolo 412-quater del Codice di procedura civile, in unico grado innanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, la cui sentenza è ricorribile in Cassazione. Ne consegue l’inammissibilità dell’eventuale impugnazione in appello e, trattandosi di incompetenza per grado, non opera il principio che impedisce la decadenza quando il gravame viene proposto...

