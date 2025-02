L’invio della certificazione unica, dipendenti infedeli nei termini e il ravvedimento operoso

La domanda In relazione ai redditi dipendenti anno 2024 sono state inviate dal sostituto 10 cu dipendenti infedeli (< imponibile/minore imposta) entro il 16 marzo 2025 (17 marzo 2025, lunedì). Il datore di lavoro invia le 10 cu corrette in data 16 aprile 2025, dopo 5 giorni e nei 60 giorni dalla scadenza prevista per il 16 marzo 2025/ 17 marzo 2025 (esempio entro 16 maggio).Qual è la sanzione applicabile al caso di specie? Si può applicare il ravvedimento operoso?Il sostituto intende pagare l’eventuale sanzione ridotta antro 90 giorni dalla scadenza (esempio il 10 maggio 2025).

L’art. 4 comma 6 quinqies del Dpr. 322/1998 afferma che: “Le certificazioni di cui al comma 6-ter (certificazione unica) sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo...