La Cassazione si esprime sull'alternanza lavoro-riposo per i lavoratori del settore dei trasporti

Disciplina sovranazionale – settore trasporti - alternanza lavoro / riposo – clausole di maggior favore – prevale - disciplina nazionale



Il Regolamento Europeo n. 561/2006 non va inteso come disciplina unitaria ed univoca di un certo regime di lavoro, ma come eventuale normativa di tutela ultima, uniforme sia quanto a lavoratori beneficiari sia quanto ad imprese ad essa vincolate, allorquando siano eseguiti giornalmente, settimanalmente o per tempi superiori, uno o più trasporti che rientrino in quella disciplina secondo i parametri propri di essa.