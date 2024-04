La contribuzione per indennità di discontinuità dei lavoratori a termine dello spettacolo

La domanda Quali sono i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dello spettacolo che obbligano il datore dal 1° gennaio del 2024 a pagare il contributo per indennità di discontinuità (idis ) dell’1% (contributo c/ditta) sull’imponibile previdenziale? Quale è la misura del contributo addizionale per queste figure che pagano il contributo idis? E’ previsto un contributo aggiuntivo dello 0,5% sui rinnovi? Nel caso di imponibile che eccede il massimale quale è la misura del contributo di solidarietà dal 1° gennaio del 2024? Come vanno codificati in uni-emens questi lavoratori a livello di tipo lavoratore?

Con la Circolare 2 del 3 gennaio 2024 dell’Inps sono state date le disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo a seguito del Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”.

Il nuovo assetto della contribuzione a seguito dell’introduzione dell’Indennità di discontinuità...