La contribuzione di malattia per il giornalista subordinato presso datore dello spettacolo.

La domanda

In caso di giornalista lavoratore subordinato, presso datore di lavoro del settore dell'industria dello spettacolo, deve essere versata la contribuzione di malattia da parte del datore di lavoro?

Il giornalista subordinato presso datore dello spettacolo industria (c.s.c. 1 18 08/ca oj) non è inquadrato come lavoratore dello spettacolo iscrivibile all'ex Enpals/fpls (messaggio Inps 2259/2016), ma è un lavoratore iscritto all'Inps/fpld , con categoria di impiegato (circolare Inps 82/22) che applica l'articolo 49 legge 88/1989 (un impiegato iscritto all'Inps-fpld, presso un datore con settore contributivo industria non versa contributi di malattia/e non avrà indennità Inps).

Al contrario gli altri impiegati subordinati, non giornalisti, dipendenti del datore (csc 1 8 08/ca 0j), sono lavoratori dello spettacolo ,iscritti ad ex Enpals (fpls), che applicano la contribuzione di malattia tipica del mondo dello spettacolo ( del 2,22% sull'imponibile previdenziale) a prescindere dalla categoria(operaio/impiegato) e dal csc del datore.