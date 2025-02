La cu relativa al bonus 13 con conguaglio, con precedente reddito dipendente e assimilato

La domanda

Pinco è un lavoratore dipendente a tempo determinato presso il datore Alfa dal 1.01.2024 al 31.01.2024 con reddito di lavoro dipendente di 1000 euro (giorni di detrazioni art. 13 Tuir, 31 giorni su reddito dipendente art. 49 comma 1). Lo stesso ha un figlio a carico ed ha una coniuge dipendente con i requisiti bonus 100.Pinco dopo il rapporto a tempo determinato, diventa co co co presso il committente Alfa (prima datore ora committente) dal 1.02.2024 al 28.02.2024, percependo un reddito assimilato art. 50 comma 1 lett. c) bis di 1100 euro (giorni detrazione art. 13 Tuir, 28 giorni su reddito assimilato). Successivamente Pinco diventa titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato presso il datore Beta dal 1.12.2024 al 31. 12.2024 con reddito di lavoro dipendente di 1200 euro (giorni detrazioni art. 13 Tuir, 31 giorni su reddito dipendente) è ed ancora in forza al 31.12.2024.Il dipendente ha chiesto al datore Beta l’erogazione del bonus 100 euro in sede di erogazione della tredicesima (diritto/cf figlio/cf coniuge), consegnando i dati reddituali (1000+1100) e i giorni (31 giorni di gennaio) del datore/committente Alfa per il diritto-spettanza e la quantificazione del bonus al secondo datore Beta.Il datore Beta eroga sulla tredicesima mensilità il bonus nella misura di: 100/365 x62=16,98;il dipendente chiede a Beta il conguaglio art. 23 comma 4 Dpr. 600/73.Come va rappresentazione in cu 2025 il bonus di 100 euro?Non si considera il giorno 29 febbraio (anno bisestile).