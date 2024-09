La gestione della deduzione del costo del lavoro Dlgs 216/2023, articolo 4

La domanda

Una Srl non trasparente con esercizio coincidente con anno civile (1°gennaio/31 dicembre) ha in forza i dipendenti: A, B, C, e D sia per l’anno 2023 che per il 2024, a tempo pieno e indeterminato.Nel 2023 il costo del lavoro dei 4 dipendenti ammonta a 40 euro (utilizzando dei valori convenzionali, b9 conto economico – 40 euro /valore convenzionale).Convenzionalmente il costo del lavoro dipendente nel 2023 è: A euro 10, B euro 10, C euro 10 e D euro 10.Il 1° gennaio 2024 sono assunti i seguenti dipendenti:E) lavoratore non svantaggiato, assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato: il costo del lavoro del dipendente nell’anno 2024 è di 12 euro;F) lavoratore svantaggiato (Legge 68/99, articolo 1), assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato: il costo del lavoro del dipendente nell’anno 2024 è di 13 euro.Dunque, nel 2024 il costo del lavoro dei dipendenti assunti a tempo indeterminato ammonta ad euro 25 (di cui 12 euro lavoratore E non svantaggiato, e 13 euro lavoratore F svantaggiato).I lavoratori A, B, C e D rimangono in forza a tempo pieno e indeterminato e il rapporto rimane in essere al 31 dicembre 2024.Nell’anno 2024 il costo del lavoro di A è di 11 euro, B è di 11 euro, C è di 11 euro e D è di 11 euro. Dunque, il costo totale dei dipendenti è di euro 44.Nel 2024 il costo totale del lavoro di tutti i dipendenti A, B, C, D, E e F è di euro 69, b9 conto economico (44+25=69 euro).Ci sono le condizioni per la applicazione della deduzione di cui all’articolo 4 Dlgs. 216/2023? Come va gestita la deduzione per assunzioni ai sensi dell’art.4 Dlgs 216/2023 operativamente?