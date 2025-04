La maxi deduzione per incremento occupazionale 2024: corretta indicazione nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP

La domanda L’importo relativo alla maxi deduzione prevista in caso di incremento occupazionale 2024 rispetto all’anno 2023 deve essere indicato nel quadro IS Irap o solo nella dichiarazione dei redditi (es. quadro RE rigo 11 o quadro RG, RF)?

La questione è inerente alla corretta indicazione, nelle dichiarazioni fiscali e nel quadro IS IRAP dell’importo relativo alla maxi deduzione prevista per l’anno 2024, in caso di incremento occupazionale rispetto al 2023. Di seguito, si analizza la corretta modalità di indicazione di tale deduzione, chiarendo se essa debba essere riportata nel quadro IS IRAP o solo nei quadri della dichiarazione dei redditi, come il quadro RE (rigo 11) o i quadri RG, RF.

Premessa

La maxi deduzione per incremento occupazionale...