La retribuzione al costante vaglio della Magistratura - Prospettiva penalistica

Le implicazioni che l’omesso adeguamento al precetto costituzionale di retribuzione proporzionata e sufficiente può avere su altre fattispecie tipizzate dal nostro ordinamento ed, in particolare, sotto il profilo penale, in termini di accertamento del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro oltre che sui rischi astrattamente riconducibili ad una non corretta gestione della manodopera configurabili in forma sia «diretta» sia «indiretta» nell’ambito dell’esecuzione di contratti di esternalizzazione di manodopera e servizi