Lavoratore di prima occupazione, extra deducibilità e rappresentazione in cu

La domanda Un lavoratore iscritto alla previdenza obbligatoria dopo il 1°gennaio 2007 (ad es. dipendente settore privato dopo il 1° gennaio 2007) versa alla previdenza complementare – fondo negoziale – dal 2018 (es. data iscrizione al fondo negoziale 1°gennaio 2018). In particolare, i versamenti dei contributi c/dipendente + c/ditta al fondo di previdenza complementare sono: 2000 nel 2018; 3000 nel 2019; 4000 nel 2020; 2000 nel 2021; 3000 nel 2022;Il datore di lavoro, nel 2023, versa 6000 euro di contributi dip + ditta al fondo negoziale.Quale è la quota deducibile? Come avviene la rappresentazione in cu?

Nel caso del quesito in esame si tratta di un lavoratore “di prima occupazione”, iscritto alla previdenza obbligatoria dopo il 1° gennaio del 2007.

A questi lavoratori, il Dlgs. 252/2005 riserva un particolare vantaggio fiscale che consiste in un incremento del plafond annuale di deducibilità (in genere 5.164,57euro annui, come previsto dall’art. 8, co. 4, Dlgs. 252/2005).

Infatti, l’art.8, co.6, Dlgs. 252/2005 asserisce che se nei primi cinque anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare...