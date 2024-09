Lavoratori impatriati: proroga in caso di acquisto abitazione al 50%

La domanda Un cittadino italiano che soddisfa tutti i requisiti del regime speciale per i lavoratori impatriati e lo applica dall’anno fiscale 2021 intende acquistare un immobile. Per poter optare per la proroga del beneficio fiscale di altri 5 anni, deve essere proprietario al 100% dell’immobile o può esserlo anche solo al 50%?

Nel quesito in esame il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e soddisfa tutte le condizioni per beneficiare del regime degli impatriati dall’anno fiscale 2021. In tale anno, le regole del regime degli impatriati all’epoca vigenti ed applicabili al caso in esame consentivano l’estensione del beneficio fiscale, per ulteriori cinque periodi di imposta, anche in caso di acquisto di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia...