Lavoratrici madri: nuovo parziale esonero contributivo dopo la legge di bilancio 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto e, in alcuni casi, riproposto con modificazioni rispetto al passato, una serie di disposizioni concernenti agevolazioni per i lavoratori dipendenti, tra cui un esonero parziale dei contributi previdenziali in favore delle lavoratrici con figli

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 (S.O. 43/2024), la Legge n. 207 del 30.12.2024 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027".

Tra le principali novità in materia di agevolazioni ai dipendenti, in attesa di un decreto attuativo e delle necessarie istruzioni operative INPS, si segnala la decontribuzione in favore delle lavoratrici madri (commi 219 -220).

Il comma 219, in particolare, reca...