Lavoro intermittente (a chiamata) e part time

La domanda Si chiede cortese conferma sulla possibilità di assumere una lavoratrice - a cui si applica il CCNL Turismo Confcommercio - con contratto di lavoro intermettente, ma part time (es. 9 ore settimanali). La dipendente svolgerebbe mansioni di “inservienti, cameriere e personale di servizio”, pertanto compatibile con il lavoro a chiamata. Si chiede altresì la possibilità di imputare a imponibile contributivo le sole ore effettivamente svolte.

L’effettuazione della prestazione con il contratto intermittente è subordinata alle esigenze del datore, che può effettuare la chiamata anche solo per poche ore. Il contratto intermittente è definito come quel contratto, anche a termine, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore che ne può utilizzare la prestazione in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni...