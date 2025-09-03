Lavoro da remoto oltreconfine: dipendente trasferito nei Paesi Bassi
Si analizza il caso di un dipendente assunto in Italia, che si trasferisce nei Paesi Bassi e lavora da lì in smart working: l’imposizione salariale segue il luogo di svolgimento dell’attività. Cessano quindi le ritenute IRPEF in Italia (salvo giornate lavorate in Italia) e si applicano in Olanda le wage taxes e la previdenza olandese, con registrazione di Alfa come datore estero presso la Belastingdienst. Non serve costituire una società né aprire la partita IVA del lavoratore; vanno però gestiti...