Legittimo lasciare il figlio per assistere la madre durante il congedo parentale

È illegittimo il licenziamento del dipendente che, dopo aver ottenuto il congedo parentale per prendersi cura del figlio, si sposta dall’Italia al suo Paese di origine al fine di assistere la madre malata, lasciando il minore in Italia con la moglie, in quanto ha agito per soddisfare esigenze di solidarietà familiare e, quindi, non ha abusato del diritto. Queste le conclusioni cui è giunta la Corte di cassazione con l’ordinanza 6993/2025 con riferimento a un lavoratore straniero che era stato licenziato...

