Contenzioso

Licenziabile l’ultrà condannato per ingiurie contro la Polizia

Il suo comportamento ha leso la sua figura morale e compromesso il vincolo fiduciario con il datore di lavoro

di Giuseppe Bulgarini d'Elci

È legittimo il licenziamento disciplinare dell’operaio tifoso di calcio che ha reiterato frasi gravemente ingiuriose verso il corpo di polizia e istigatrici alla violenza. È irrilevante che le azioni del dipendente/ultrà non siano collegate allo svolgimento del rapporto di lavoro, perché l’incitazione a condotte violente contro le forze dell’ordine in occasione di eventi calcistici costituisce negazione di valori etici che sono asse portante della convivenza civile, pregiudicando la statura morale...

