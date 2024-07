Licenziamento g.m.o. e Sgravi Contributivi

La domanda

Un’azienda con più di 15 dipendenti che applica il c.c.n.l. Industria Metalmeccanica, intende procedere al licenziamento per GMO, di un dipendente assunto in data 07/09/2021. L’azienda usufruisce di sgravi contributivi, dovuti all’assunzione di giovani under 36 assunti nell’anno 2022 e 2023, ancora in forza, che hanno la stessa qualifica del dipendente licenziato. Si chiede se il licenziamento del suddetto dipendente, possa comportare la restituzione degli sgravi precedentemente usufruiti e se lo stesso licenziamento possa precludere l’utilizzo degli stessi sgravi per i mesi a seguire. Per il dipendente oggetto del licenziamento, non si è usufruito di nessun sgravio tranne che per l’incentivo decontribuzione sud (DESU).