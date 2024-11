Licenziamento al termine del comporto

La domanda Posso licenziare una dipendente in 104 al termine del periodo di comporto di 180 giorni applicando il ccnl commercio confcommercio?

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto é un istituto che si applica a tutti i lavoratori, ivi compresi i lavoratori portatori di handicap in stato di gravità di cui all’art. 33 della legge 104/1992, sia pure con alcune peculiarità.

Si premette che un lavoratore in stato di handicap ex lege 104/1992 talvolta risulta anche soggetto disabile civile ex lege 68/1999, ed in ragione di tali status é ritenuto meritevole di particolari misure a tutela del posto di lavoro, sancite dalla legge...