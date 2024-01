Metalmeccanici, orafi, argentieri e odontotecnici artigianato

Le parti sociali hanno siglato il verbale di accordo per l’erogazione di un Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali (Afac) nel Ccnl Area Meccanica per i lavoratori dipendenti delle Imprese Artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, e delle imprese del Settore Odontotecnica



Il 21 dicembre 2023 tra Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai, Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil è stato sottoscritto il verbale di accordo economico del Ccnl Area Meccanica per i lavoratori che operano nelle aziende dei Settori Metalmeccanica, Installazione di impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, Odontotecnica e Restauro di beni culturali.

Acconto su futuri aumenti contrattuali (Afac)

Le Parti, in attesa della conclusione del negoziato per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore, prevedono per il settore Metalmeccanica e ...