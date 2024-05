Minimale contributivo autonomi dello spettacolo

La domanda Si chiede se un lavoratore autonomo dello spettacolo che emette fattura deve rispettare il minimale di contribuzione giornaliero. In particolare se dal rapporto tra imponibile fattura e giornate lavorate risulta che l’importo giornaliero è inferiore al minimale contributivo il lavoratore autonomo è costretto a riemettere fattura o la differente contribuzione rispetto a quella calcolata in fattura è in capo al committente?

Tutti i lavoratori dello spettacolo di cui al D.M. 15 marzo 2005 sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo - Gestione ex Enpals a prescindere che la natura del rapporto di lavoro è subordinata, parasubordinata o autonoma. Per i lavoratori in questione infatti nulla rileva se sono dipendenti o autonomi, in entrambi i casi, dal punto di vista previdenziale, il datore di lavoro/committente si colloca sempre come sostituto previdenziale.

Circa la corretta determinazione della base imponibile...