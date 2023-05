Missioni a tempo prorogabili fino a 6 volte e senza obbligo di pause di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta









La disciplina della somministrazione a termine si intreccia con le disposizioni che riguardano il contratto di lavoro a tempo determinato diretto: sebbene i due istituti siano stati sostanzialmente uniformati dal Dlgs 81/2015, la somministrazione conserva alcune “facilitazioni”.

Le regole - a parte il tema delle causali - non sono state modificate dal decreto Lavoro.

Per la somministrazione di manodopera il legislatore ha introdotto un tetto del 30% – che non si applica per i lavoratori somministrati...