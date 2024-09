Modello 770/2024, novità, aspetti generali e regole di presentazione

Le novità principali, rispetto al 2023, riguardano i quadri ST e SV (nuovi codici per sospensioni e versamenti per eventi climatici), SX (trattamento integrativo speciale) e alcuni quadri riferiti ai redditi di capitale.

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 61647 del 26 febbraio 2024 (pubblicato, a norma dell'art. 1, c. 361, della L. 244/2007, nell'apposita sezione del sito internet della stessa Agenzia), ha approvato l'unica dichiarazione del sostituto d'imposta 2024 (redditi 2023) e le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell'anno 2023 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, ...