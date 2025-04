Naspi una tantum compatibile con lavoro subordinato

Un lavoratore ha ottenuto la Naspi in soluzione unica e ha avviato un’attività di impresa, ma contestualmente, nel 2018, ha anche svolto lavoro subordinato intermittente per 161 ore in due mesi, percependo 1.800 euro. In primo grado il giudice ha ritenuto tale attività compatibile con l’erogazione anticipata della Naspi e respinto la richiesta dell’Inps di restituzione integrale dell’importo.

La Corte d’appello, nel 2020, ha confermato la decisione sostenendo che la compatibilità tra lavoro intermittente...