Note spese, sì alla dematerializzazione e conservazione purché correttamente digitalizzate

Qualunque documento informatico avente rilevanza fiscale, come le note spese che verranno poi utilizzate per la deducibilità dei relativi costi ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, deve possedere le caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità, oltre al rispetto di tutti i requisiti individuati dalla legge per la deducibilità dei costi, quali inerenza, competenza e congruità