Patente a crediti, i chiarimenti dall'Ispettorato sulle sanzioni

[1] Azienda sanitaria locale competente per territorio; per quanto di specifica competenza, Corpo nazionale dei vigili del fuoco; per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del D.L. 300/1999, Ministero dello sviluppo economico; per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco, la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.