Personale di cantiere e collocamento obbligatorio

La domanda Un'azienda con 18 dipendenti che svolge attività di installazioni impianti termoidraulici presso cantieri, può essere esonerata dal collocamento obbligatorio, considerando che oltre a installazioni e lavori di impiantisitica pesso cantieri, esegue lavori di manutenzione in abitazioni civili.

L'articolo 5 comma 3 della legge 68/99 prevede che non siano tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori e' considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.

