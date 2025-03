Personale infermieristico, specifica remunerazione per il tempo di vestizione e svestizione

Tempo di vestizione e svestizione – infermieri – pubblico impiego contrattualizzato – prestazione oltre l'orario ordinario – richiesta di pagamento di una somma aggiuntiva – timbrature – operazioni effettuate prima e dopo le stesse – prova dell'effettuazione prima e dopo le timbrature – necessità - sussistenza



In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere, che deduca di aver reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro, come risultante dalle apposite timbrature in entrata e in uscita, sostenendo che, in assenza di istruzioni sul punto del datore, avrebbe indossato e dismesso la divisa rispettivamente prima e dopo dette timbrature, e che chieda, per questa ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione altrimenti spettante, è tenuto ad allegare e a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione anteriormente e successivamente a tali timbrature