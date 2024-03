Piano di ristrutturazione per debiti relativi alla pregressa attività imprenditoriale

[1] L’art. 23 della Direttiva citata (all’interno del Titolo III – SECONDA OPPORTUNITA’ PER GLI IMPRENDITORI) prevede che: 1. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini della liberazione dai debiti, i debiti professionali contratti dall’imprenditore sovraindebitato nel corso della sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e i debiti personali contratti dal medesimo al di fuori di tale attività siano trattati in un’unica procedura. 2. Gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1 e stabilire che i debiti professionali e personali siano trattati in procedure distinte purché, ai fini della liberazione dai debiti conformemente alla presente direttiva, tali procedure possano essere coordinate.