Premio di risultato e welfare

La domanda Un’azienda ha depositato il premio di risultato presso la ITL prevedendo sia la detassazione al 5% sia la scelta di conversione a welfare. I dipendenti che non hanno diritto alla detassazione in quanto hanno superato gli 80k di reddito possono optare per i buoni welfare esenti?

La applicazione del regime di tassazione sostitutivo sui premi di risultato ex comma 182 e ss della legge di Stabilità 2016 (confermato nella misura del 5% per gli anni 2025-2027 dal comma 385 della legge di bilancio 2025) è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in questione, ad euro 80.000. Quindi se tale condizione non è rispettata tecnicamente non è possibile procedere...