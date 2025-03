Presentazione CU e compilazione quadro CT

La domanda Si chiede di sapere se, per un’azienda che deve presentare per la prima volta la certificazione unica (CU), per comunicare dati relativi a redditi di lavoro dipendente, è obbligatoria la compilazione anche del quadro “CT” o se in alternativa è possibile presentare successivamente il mod. CSO. In caso di obbligo di compilazione anche del quadro CT, è possibile indicare l’indirizzo dell’utenza telematica di un intermediario diverso da quello che predispone e trasmette la CU? La domanda si riferisce al caso di un’azienda che ha affidato l’incarico relativo all’amministrazione del personale, ad un nuovo consulente, ma la predisposizione e l’invio della CU sarà effettuata dal professionista uscente.

La risposta di seguito prospettata, esamina il quesito riguardante la Certificazione Unica (CU) per un’azienda che deve presentarla per la prima volta, con particolare attenzione alla compilazione del quadro “CT” e alla gestione della trasmissione telematica dei dati, nel contesto di un subentro di un nuovo consulente per l’amministrazione del personale. Si analizza l’obbligo di compilazione del quadro “CT” in relazione alle specifiche situazioni fiscali e reddituali, e la possibilità di utilizzare...