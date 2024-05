Privacy e controlli sul lavoro - La conservazione dei dati da controlli sul lavoro diretti e indiretti

I controlli del datore di lavoro non sono tutti uguali. Essi si differenziano non solo (e non tanto) per le modalità tecniche a mezzo delle quali vengono effettuati, ma anche (e soprattutto) per le finalità a cui essi sono tesi. Ripercussioni di quest’attività classificatoria operata anche per via giurisprudenziale sono sia la legittimità del controllo in sé sia il regime di conservazione dei dati acquisti mediante lo stesso.