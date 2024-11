La domanda

Abbiamo caso di un dipendente che al 12/24 ha fruito di tutte le proroghe possibili per legge. Dal 1.2025 viene effettuate una cessione di contratto a nuova azienda: da 1.25 le proroghe ricominciano ex novo o il lavoratore “ si porta dietro” anche questo aspetto del rapporto di lavoro precedente? (Questo nel caso in cui l’ultima proroga scavalli il 31.12 naturalmente).