Prospetto dei familiari a carico, casistica sulla compilazione cu dei genitori

La domanda Una lavoratrice madre con un reddito di 30 mila euro ha un figlio unico di 22 anni a carico al 50% con il padre che ha un reddito di 50mila euro;I genitori decidono di attribuire il 100% delle detrazioni ex articolo 12, comma 1, lett. c) Tuir (detrazioni figlio a carico) al padre che ha il reddito più elevato. La madre ha beneficiato del regime dei 3000 euro (Dl 48/2023, art. 40) ricevendo dal datore il rimborso delle utenze per 1000 euro; anche il padre che utilizza sul figlio il 100% delle detrazioni per figlio a carico ha ricevuto dal suo datore 1500 euro di buoni spesa utilizzando il Dl 48/2023 art 40, previa indicazione del cf del figlio al datore di lavoro.Come si compila nel prospetto dei familiari a carico la colonna 7 (percentuale) nella cu della madre e nella cu del padre?

Come afferma l’Agenzia delle entrate con la circolare 23/2023 nel caso di genitori con figlio a carico (nel caso del quesito di età pari o superiore ai 21 anni) che decidano di attribuire il 100% della detrazioni ex articolo 12 comma 1 lett. c) del Tuir, al coniuge con reddito più elevato ad entrambi si rende applicabile il tetto innalzato dei fringe di 3000 euro valevole per l’anno 2023; per cui, nel caso del quesito, il tetto fringe + rimborso utenze sia della madre che del padre sarà di 3000 euro...