Provvedimento di disposizione e sanzione applicabili anche per i contratti di lavoro

Con la sentenza 2778/2024, il Consiglio di Stato ha fornito una articolata e originale interpretazione sulla legittimità dell’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 14. Sanzione che non è da ritenersi riferita all’iniziale inosservanza della norma contrattuale, ma a un ordine non eseguito dal destinatario del provvedimento. La sanzione, in sintesi, non è parte della norma contrattuale disattesa, ma conseguente al comportamento omissivo del destinatario del provvedimento...

