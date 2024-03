Regime impatriati, quando il datore di lavoro deve applicarlo

La domanda

Un lavoratore chiede al datore di lavoro l’applicazione del beneficio fiscale previsto dal c.d. “regime impatriati”. La norma prevede una serie di requisiti, autocertificati dal lavoratore, da rispettare per poter beneficiare dell’agevolazione, senza la possibilità per il datore di lavoro di poter chiedere direttamente all’Agenzia delle Entrate il rispetto o meno dei requisiti stessi. Chiediamo dunque se vi è la possibilità da parte del datore di lavoro di non riconoscere l’agevolazione, comunicando al lavoratore di fruirne direttamente in dichiarazione dei redditi.