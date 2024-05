Restituzione della liquidazione anticipata della Naspi: un nuovo intervento della Corte costituzionale

Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) - Liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo della NASpI spettante al lavoratore, a titolo di incentivo (D.Lgs. 22/2015, art. 8) - Cessazione attività imprenditoriale per eventi non prevedibili e non imputabili al lavoratore (emergenza COVID 19) - Instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo di riconoscimento NASpI - Obbligo di restituzione dell’intera anticipazione - Illegittimità costituzionale



È costituzionalmente illegittimo l’art. 8, c. 4, D.Lgs. 22/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 183/2014), nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.