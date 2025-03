Riforma della disabilità, assegnate le risorse in autogestione

Nel budget del progetto di vita le risorse assegnate possono essere utilizzate per assumere o instaurare una prestazione occasionale con badanti o assistenti

Il disabile, il genitore di un minore disabile o il tutore di una persona con disabilità possono chiedere, nell'ambito del progetto di vita, di autogestire, in tutto o in parte, le risorse del budget di progetto loro assegnate, anche per poterle utilizzare per assumere o instaurare una prestazione occasionale con badanti o assistenti.

Questo è il contenuto principale del Dpcm 17/2025 del 14 gennaio 2025 attuativo del D.Lgs 62/2024 e pubblicato in G.U. in data 26 febbraio 2025, n. 47 che ha riformato...