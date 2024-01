Rimborso spese per trasferte dell’amministratore

La domanda L’amministratore unico di una SRL non percepisce alcun compenso da parte della società per lo svolgimento delle sue mansioni ma in occasione dei viaggi di lavoro gli viene riconosciuta una indennità giornaliera di euro 46,48 o 77,47 a seconda della destinazione più un eventuale rimborso chilometrico per l’utilizzo della propria auto. Si chiede se sia obbligatorio predisporre una busta paga per indicare quanto percepito per l’indennità giornaliera ed i rimborsi chilometrici. Inoltre si chiede se tali somme debbano o meno essere obbligatoriamente pagate con mezzi tracciabìli.

La busta paga elaborata e consegnata ai lavoratori dipendenti o parasubordinati deve contenere tutti gli elementi della retribuzione, ovvero il corrispettivo spettante a fronte dell’attività lavorativa svolta a favore del datore di lavoro/committente, in dipendenza del rapporto di lavoro. Essendo l’indennità di trasferta e il rimborso chilometrico corrisposti dal datore di lavoro/committente per compensare il maggior disagio che il lavoratore deve sostenere, anche in termini economici, per compiere...