Royalties pagate a non residente come certificare la ritenuta convenzionale

La domanda

Una società residente in Italia riceve una fattura estera da società spagnola nella quale è indicata la ritenuta pari all’8% per diritti d’autore (royalties). L’azienda estera non ha alcun codice fiscale italiano e non è possibile elaborare la Certificazione Unica (CU). Si chiede se vi è obbligo di elaborare ed inviare la CU all’Agenzia Entrate per tale compenso soggetto a ritenuta. In caso positivo, quali sono le modalità per procedere con la trasmissione della Certificazione.