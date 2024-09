Sgravio giovani residuo per assunzioni successive al 31.12.2023

La domanda

L’agevolazione under 36, introdotta dalla legge 197/2022, prevede un esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono giovani sotto i 36 anni con contratto a tempo indeterminato e che non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Questo beneficio è valido per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2023 e può essere applicato fino a un massimo di 8.000 euro annui. La perplessità è riguardo all’assunzione di un soggetto che ha usufruito in precedenza dell’agevolazione perché aveva i requisiti e successivamente assunto presso altra ditta nell’anno 2024. In questo caso la ditta che ha assunto nel 2024 può continuare a usufruire dell’agevolazione in questione oppure è possibile utilizzare l’agevolazione ex legge 205/2017?