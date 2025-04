Smart working, notifica entro cinque giorni dall’inizio effettivo

I 5 giorni per comunicare al ministero del Lavoro la stipula di un accordo di smart working decorrono dall’effettivo inizio della prestazione, mentre quelli per comunicare la proroga decorrono dalla data di stipula dell’accordo di modifica del termine originario. Lo precisa il ministero nella circolare 6/2025 di commento al Collegato lavoro, confermando il parere precedentemente espresso in una Faq pubblicata sul sito ministeriale.

Con decorrenza dal 12 gennaio scorso, l’articolo 14 della legge 203...