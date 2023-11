Sostenibilità, una direttiva Ue su diritti e lavoro per le filiere di Giuseppe Chiellino

In dirittura d’arrivo a Bruxelles un provvedimento che impegnerà al rispetto degli standard europei le imprese con oltre 500 addetti e la loro intera catena di fornitura

Responsabilità per la filiera. Una lavoratrice del tessile in Pakistan









È in dirittura d’arrivo a Bruxelles la direttiva sul dovere di diligenza delle imprese per la sostenibilità, meglio conosciuta come Csdd nell’acronimo inglese. Considerata «fondamentale» dalla Commissione europea «per realizzare la transizione verso la sostenibilità sociale e ambientale, e per un’economia dell’Ue più resiliente e competitiva», è oggetto di confronto tra le istituzioni europee. Mercoledì prossimo, 22 novembre, avrà luogo il quarto round del trilogo tra Consiglio Ue, Parlamento e la...